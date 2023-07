Sanitopoli 2008, nuovo ricorso

L’imprenditore Maria Vincenzo Angelini, grande accusatore della cosiddetta “Sanitopoli", va rimesso in libertà. È il suo avvocato, Ugo Della Monica a chiedere l’annullamento della pena di 8 anni per truffa, che Angelini, ex patron della clinica Villa Pini sta scontando ai domiciliari. Il legale ha depositato ieri - presso la Corte d'appello dell'Aquila - il ricorso diretto al Tribunale di Campobasso, contestando il reato di truffa ai danni della Regione, rispetto alla bancarotta della clinica privata.

Non ci sarebbe stato fallimento - questa la tesi dell'avvocato - se Angelini non fosse stato costretto a corrispondere 15 milioni di euro all’allora governatore Ottaviano Del Turco e se la Regione non avesse bloccato 250 milioni di rimborsi per le prestazioni.

Negli atti si fa riferimento tra l’altro alla condanna dell’ex presidente ritenuto responsabile di induzione indebita rispetto alla gestione della sanità privata regionale. "Tutte le posizioni" - scrive Della Monica - "vanno dunque riconsiderate".