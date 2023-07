Corso Vittorio nel centro di Pescara diventa un cantiere

Rivoluzione nel traffico nel centro di Pescara per l'apertura del cantiere per la riqualificazione di corso Vittorio Emanuele, l'asse portante del capoluogo adriatico. Da oggi al 10 settembre prossimo, in tempo per la riapertura delle scuole garantisce l'amministrazione comunale, veicoli e autobus sono dirottati su altre direttrici. Divieti di transito, di sosta e di fermata, a eccezione dei residenti. Meglio l'intervento ora, sebbene in piena estate, per la pubblica amministrazione, che non ha accolto la richiesta dei commercianti di programmarlo in un altro periodo dell'anno.