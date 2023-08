Albero caduto a Roseto, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Roseto la notte scorsa a Roseto. Un pino marittimo alto 15 metri è caduto su una strada poco dopo la mezzanotte. L'albero si è abbattuto su tre auto in sosta ed ha danneggiato anche il muro di recinzione di un condominio. Solo per miracolo il bilancio non è stato molto più pesante perchè a quell'ora nessuno transitava sulla strada. L'albero è stato rimosso dai vigili del fuoco del distaccamento di roseto intervenuti con un'autogru.