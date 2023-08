E' morto Artù, il cane eroe di Rigopiano

E' morto Artù, il cane eroe specializzato nel salvataggio delle persone durante le catastrofi. I vigili del fuoco hanno ricordato il pastore australiano sui loro account social con una dedica affettuosa e piena di gratitudine per il suo prezioso contributo nelle emergenze nazionali più importanti: dalla valanga di Rigopiano ai terremoti in Emilia Romagna e di Amatrice e Norcia. “Se n’è andato Artù del nucleo cinofili di Volpiano – hanno postato i VVFF - primo Australian Kelpie nei vigili delfuoco. Ciao Artù, grazie per tutto quello che hai fatto”. Un ringraziamento partecipato anche dall’intera comunità abruzzese.