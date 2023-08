Lavori nel canile di Chieti per scongiurare la chiusura

Affidati i lavori per mettere a norma l'impianto elettrico nel canile comunale di Chieti. L'anomalia, rilevata dai carabinieri del Nas, metteva a rischio la sopravvivenza stessa della struttura. I militari avevano concesso 6 mesi di tempo per sanare le irregolarità, scadenza il primo settembre. L’assessore alla tutela del mondo animale Fabio Stella rassicura: "L'obiettivo del Comune è arrivare quanto prima alla messa a norma".

Lunedì ci sarà un primo sopralluogo con la ditta, il direttore dei lavori e i gestori del canile rifugio che conta 150 animali. L’impianto elettrico sarà anche potenziato con lampade infrarossi per scaldare i box.