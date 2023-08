Distributori irregolari

Un altro distributore di carburante, a Spoltore (PE), è stato sanzionato per circa 20mila euro non avere esposto correttamente i prezzi medi regionali e per un lavoratore in nero, italiano di 58 anni addetto al rifornimento.

I militari hanno trovato anche un deposito abusivo di carbone pronto alla vendita con tanto di cartello pubblicitario. Il distributore non aveva la licenza commerciale richiesta: i sacchi, contenenti oltre mezza tonnellata di combustibile sono stati sequestrati.