E' vigile il dodicenne colpito da un fulmine a Chieti

Sta meglio il bimbo di 12 anni che ieri pomeriggio era stato colpito da un fulmine mentre giocava a pallone durante un allenamento a Chieti Scalo. "È sveglio ed è stato estubato", fa sapere la Asl di Pescara. "Rimarrà ancora in osservazione nella Terapia Intensiva Pediatrica fino allo scioglimento della prognosi", spiega ancora la Asl. È comunque ancora presto per capire se è fuori pericolo. Così hanno dichiarato i medici del reparto di pediatria di Pescara dov'è ricoverato il 12enne ieri folgorato da un fulmine in un campo di calcio a Chieti Scalo. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata al Santo Spirito dove il giovanissimo è stato trasferito ieri sera. Le sue condizioni sembrano migliorare, respira senza l'ausilio di apparecchiature ed è tenuto sotto stretta osservazione. Il giovane è stato colpito in pieno da un fulmine, ieri pomeriggio durante il temporale che si è abbattuto su Chieti, mentre si allenava a calcio con gli amichetti. Sul posto il personale del 118 ha praticato una manovra di rianimazione, praticando al ragazzo un massaggio per l'arresto cardiaco subito a causa della scossa e per recuperarne le funzioni vitali. Il giovane poi è stato stabilizzato e intubato ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Chieti. In serata poi si è deciso per il trasferito al nosocomio del capoluogo adriatico. I medici hanno fatto sapere che occorre attendere per ritenere il 12enne fuori pericolo.