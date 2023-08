Il ricordo di Flavia Di Bonaventura un anno dopo la tragedia a Scerne di Pineto

Una messa è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto in memoria di Flavia Di Bonaventura a un anno esatto dall'incidente che le costò la vita. La 22enne rosetana fu investita da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta. Il conducente, positivo all'alcol test, è stato condannato in primo grado a 7 anni.