Vasto incendio nel pescarese, intensa notte di lavoro per i vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco di Pescara, volontari e Protezione civile al lavoro per circoscrivere e domare il vasto incendio che si è sviluppato in diverse contrade dei comuni di Alanno, Scafa, Torre de' Passeri e Pietranico. Questa mattina si alzerà in volo anche un elicottero. Le fiamme di sterpaglie alimentate dal forte vento sono state contenute. Non minacciano abitazioni.