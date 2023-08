Tragico incidente sulla fondovalle Alento, muore madre di 40 anni di Pretoro, grave il marito

Stava tornando a casa a Pretoro alla guida di un'utilitaria con la sua famiglia. Una donna ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite in un terribile incidente che ha coinvolto tre auto sulla fondovalle Alento, in prossimità del bivio per Villamagna. La vittima è una madre di 40 anni, Stefania Di Michele. Originaria di Chieti si era trasferita a Pretoro dopo il matrimonio. Il marito Pietro Caruso di 48 anni che viaggiava al suo fianco e il figlio di 8 anni sono rimasti feriti. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il bambino con una sospetta frattura alle gambe è stato trasportato nell'ospedale di Pescara. Feriti nell'incidente anche due giovani, Francesco Verna, 25 anni, in prognosi riservata e Domenico Monaco, 26 anni, entrambi di Guardiagrele. Secondo una prima ricostruzione Verna alla guida di una fiat Tipo per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la corsia opposta. E' iniziata una carambola. Prima lo scontro con la Fiat Panda guidata da Monaco. poi l'impatto frontale con un'altra Panda guidata da Stefania Di Michele. Per la donna che viaggiava con il marito e il figlio non c'è stato scampo.