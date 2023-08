E' una lupa l'animale che ha seminato il panico tra Vasto e San Salvo

E' una lupa l'animale che da tempo imperversa tra Vasto e San Salvo. Lo dicono i risultati delle analisi genetiche dell'Ispra sul campione di DNA che era stato prelevato su una delle vittime, una ragazza di 11 anni. Non si placano intanto le polemiche sulla cattura. La presidente della Lega nazionale difesa del cane Piera Rosati attaca il primo cittadino di Vasto Francesco Menna. "E' inconcepibile - afferma Rosati - che un sindaco voglia rivolgersi ai cacciatori per risolvere il problema di un animale selvatico, protetto da norme nazionali e comunitarie". Francesco Menna replica: "Intendevo chiedere solo un contributo alla cattura, il Parlamento permetta agli enti locali di agire autonomamente". Martedì nuovo tavolo di coordinamento per fare il punto sulle attività di monitoraggio.