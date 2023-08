Sit In per le Naiadi

Primo giorno di chiusura del centro sportivo le naiadi. Davanti alle piscine si sono ritrovati il consigliere regionale Antonio Blasioli, i Gruppi consiliari Pd di Pescara e Montesilvano e la lista Sclocco Sindaco. "Una data simbolo - scrivono - che testimonia il totale fallimento della Giunta regionale, che ha più volte rassicurato utenti e cittadini sulle sorti dell'impianto. Le piscine coperte sono inaccessibili dal 12 luglio, quella olimpionica dal 4 agosto. Oggi la chiusura completa, tre settimane prima della scadenza della concessione alla società Pretuziana".

Gli esponenti del centro sinistra chiedono di anticipare a fine agosto la scadenza del bando per l'affidamento e avviare un dialogo diretto con soggetti interessati come l'Università D'Annunzio. I dipendenti non percepiscono lo stipendio da aprile