L'etica di Vito Mancuso a "Pescasseroli legge"

Ritrovare un'etica condivisa per curare le ferite degli esseri umani in tempi segnati dall'incertezza e dallo smarrimento. Parte da questa esigenza la riflessione del filosofo e teologo Vito Mancuso. La ricerca di un'etica per giorni difficili, di uno stile e di un modo di stare al mondo è al centro del suo ultimo libro.

In piazza Umberto primo un pubblico attento ha seguito il dialogo tra Vito Mancuso e Dacia Maraini direttrice artistica della rassegna di "Pescasseroli legge".