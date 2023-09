Alfagomma, cassa integrazione per 43 operai

Ancora problemi per l'Alfagomma di Ortona, azienda ex Yokohama che produce tubi sottomarini e galleggianti. A causa del ritardo di una importante commessa su cui faceva grande affidamento, l'azienda ha chiesto di attivare la cassa integrazione a rotazione per 43 operai. Preoccupazione da parte dei sindacati, che continuano a chiedere di incontrare la proprietà sul futuro di tutti i 60 lavoratori