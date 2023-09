Inaugurata a Pescara la prima mostra monografica dedicata al pittore liberty e decoratore parietale Gaetano Paloscia. L'inatteso fiorire il titolo dell'esposizione presso le sale della Fondazione Pescarabruzzo che resterà aperta fino al 24 settembre. Curatrici della mostra le nipoti dell'artista, Daniela Peca e Simonetta Paloscia. Papaveri, rose, margherite, rami che si inerpicano sono tra i motivi tipici della natura viva raffigurata da Paloscia, influenzato dall'amico Francesco Paolo Michetti e chiamato a decorare le pareti e le volte di palazzi nobiliari in Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Marche e, nel 1931, anche a Scutari in Albania. Accanto ai quadri esposte anche le foto delle opere parietali. Gaetrano Paloscia era solito utilizzare tempere miste a uova, latte e terre che gli giungevano appositamente dall'Olanda.

Tra le ville gentilizie decorate in Abruzzo: Palazzo D'Avalos a Scerni Palazzo De Arcangelis a Casalbordino , Palazzo Jacobitti a Lanciano, villino Geniola sul lungomare di Pescara, Villa Perenich a Francavilla al Mare , Palazzo Tinozzi a Cugnoli , casa Colonnello a Ortona Palazzo D'Alessandro ad Ari .