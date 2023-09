La nuova stagione del Teramo

Presentata al Parco della Scienza la rosa dell'Asd Teramo, formazione femminile che affronta per il secondo anno consecutivo il massimo campionato italiano di pallamano. La squadra ha già fatto il suo debutto domenica scorsa, a Salerno, contro le campionesse d'Italia in carica uscendo sconfitta di misura per 26 a 25. Domani ci sarà l'esordio tra le mura amiche. Alle 16 al Pala San Nicolò il match contro il Cassano Magnago