Ritrovato un prezioso tabernacolo

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato il tabernacolo in pietra del XVI- XVII secolo rubato dal Monastero della Beata Antonia a fine agosto dello scorso anno.

Nel corso della stessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica dell’Aquila, recuperati 144 beni di natura archeologica, 12 documenti archivistici e 2 dipinti olio su tavola risalenti al 1600. Indagate per il reato di ricettazione di beni culturali tre cittadini aquilani.