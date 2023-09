Ferito alla testa, lotta per la vita

Resta in gravissime condizioni il giovane di 23 anni rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nella sua abitazione di Casalanguida, in contrada Difesa, in provincia di Chieti.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Le sue condizioni sono subito apparse critiche ed è stato così trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Atessa.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il colpo sia partito in modo accidentale mentre il ragazzo stava pulendo l'arma.