La mano di un piromane dietro i roghi di luglio e agosto

Gli incendi di luglio e agosto scorsi sul monte Morrone. la procura di Sulmona, che indaga sui gravi episodi, ha disposto una serie di perquisizioni in case e fabbricati, eseguiti dai carabinieri del gruppo forestale. Al momento l'inchiesta è contro ignoti, ma s'ipotizza che, dietro agli incendi, ci sia la mano di un solo piromane. Nei pressi di una vecchia cava i militari avrebbero trovato un innesco rudimentale, ora all'esame degli esperti. Il 17 agosto scorso, in particolare, andò in fumo parte del bosco del Colle delle Vacche, in territorio di Pratola Peligna.