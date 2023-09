L'abruzzese Riccioni, in campo dal primo minuto contro l'Uruguay

E' l'ultima curva prima della salita. C'è l'Uruguay sulla strada dell'Italia prima di affrontare Nuova Zelanda e Francia nella Coppa del Mondo di rugby. Non è una partita facile, i Teros non vanno sottovalutati. E per l'Italia l'obiettivo sembra essre l'effetto sorpresa. Così spunta l'ipotesi del doppio playmaker con Paolo Garbisi dirottato a fare il centro, l'innesto di Pani all'ala e Allan e Alessandro Garbini nella cerniera della mediana. In mischia ci sarà da combattere, dal primo minuto Riccioni e Fischetti in prima linea, Ruzza e Nicolò Cannone in seconda mentra la terza linea viene confermata in blocco con Sebastian Negri che sarà il primo ad entrare in campo per festeggiare i suoi 50 caps.

A Nizza calcio d'inizio alle 17.45, meglio dopo il debutto vincente ad ora di pranzo contro la Namibia.

In conferenza stampa ha parlato il pilone azzurro Marco Riccioni