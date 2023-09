Ulivi e tartufaia in fiamme

I Vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha interessato un uliveto, una tartufaia e terreni coperti da sterpaglie nel comune di Castellalto. L'incendio ha interessato un'area di circa otto ettari lungo via Orsa Maggiore, fra le frazioni di Castelnuovo e Castelbasso. Impegnati dodici vigili del fuoco del Comando Provinciale di Teramo. Sono state impiegate anche cinque squadre di volontari attivate dalla SOUP (Sala operativa Unificata Permanente) della Regione Abruzzo per le operazioni di bonifica. In azione anche i volontari delle Aquile del Parco, dell'Associazione Nazionale Alpini di Atri e Castellalto, del Gran Sasso D'italia di Mosciano Sant'Angelo e Cives di Teramo. Sul posto è intervenuto anche il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo. L'incendio è al momento sotto controllo, ma durante la notte sarà mantenuto un presidio per garantire la vigilanza e le azioni di spegnimento necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castelnuovo e i Carabinieri forestali.