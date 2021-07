Giovanni Allevi al Marateale

Ci sarà anche Giovanni Allevi tra gli ospiti della 13ma edizione di "Marateale - Premio internazionale Basilicata", che si terrà dal 27 al 31 luglio a Maratea.Il compositore, tra gli artisti italiani più amati al mondo, sta attualmente ottenendo un grande successo con il suo nuovo singolo intitolato "Kiss me again", in cui racconta in video una storia d'amore sofferta che si risolve, grazie alla musica, in un romantico bacio."Talentuoso musicista, fuoriclasse del mondo del pianoforte e raffinato direttore d'orchestra. Sensibile, empatico, colto, coraggiosamente innovatore, grazie alle sue straordinarie doti artistiche Giovanni Allevi ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti sia in Italia che in ambito internazionale - ha dichiarato Nicola Timpone, patron della kermesse - Un'eccellenza del mondo delle sette note che tutto il mondo ci invidia".Il nome di Giovanni Allevi si aggiunge alla già nutrita lista di artisti che parteciperanno alla 13ma edizione di Marateale: Matt Dillon , Carlo Verdone, Luca Ward, Stefano Fresi, Lucia Ocone, Rocco Papaleo, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e tanti altri nomi prestigiosi che verranno svelati nei prossimi giorni.