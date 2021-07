Omicidio Lopardo, convalidato arresto Ventre

I rilievi dei carabinieri

Resta in carcere Antonio Ventre, il 42enne di Brienza accusato di aver ucciso la madre Irene Lopardo, di 81 anni.

Il Giudice delle indagini preliminari Lucio Setola ha convalidato l'arresto disposto nell'immediatezza dalla Pm Sarah Masecchia. L'ipotesi di accusa è omicidio preterintenzionale, vale a dire che per il Pm l'uomo non voleva uccidere sebbene la morte sia stata conseguenza di altri suoi comportamenti aggressivi.

I fatti si sono verificati nella casa di Corso Umberto I,dove entrambi vivevano. Il cadavere della donna è stato trovato ai piedi della scala del condominio da un'infermiera che stava andando ad assistere un'altra anziana nello stesso stabile. Ventre, nel frattempo, era già stato raggiunto dai Carabinieri poiché segnalato in stato di delirio nei pressi della Chiesa Madre, mentre, brandendo due santini, ripeteva "Io Sono Dio". Condotto all'ospedale di Villa D'Agri è stato poi tratto in arresto.