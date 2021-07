Omicidio Lopardo, la chiave nelle scarpe

La figlia di Irene Lopardo sul luogo del delitto

Potrebbe essere nelle scarpe la chiave per risolvere il caso della morte dell'ottantenne Irene Lopardi, avvenuta ieri nella sua casa di Corso Umberto I a Brienza. Per quello che per il Pm Sarah Masecchia e i carabinieri sarebbe un omicidio è stato arrestato il figlio convivente della donna, il 42enne Antonio Ventre ma la dinamica dei fatti resta tutta da chiarire.

Su quanto accaduto tra le 7 di ieri mattina e le 8.45, quando è stato rinvenuto il cadavere, potrebbe parlare solo lo stesso Ventre, ma lo stato di delirio e le connesse terapie a cui è stato sottoposto nell'ospedale di Villa d'Agri hanno reso al momento vani i tentativi di cercare lumi in questo modo.

Maggiori speranze ci sono nei rilievi scientifici. E torniamo alle scarpe. Quelle della donna, trovate distanti dal corpo sulle scale, quella di qualcuno che avrebbe calpestato una traccia di sangue, quelle sequestrate per accertamenti, insieme a tutti gli abiti, a Ventre.

Elementi che potrebbero chiarire una dinamica che appare movimentata. Le prime tracce ematiche sulla rampa più alta della scala che conduce all'appartamento al primo piano dove vivevano madre e figlio, il corpo della donna, invece, trovato alla base di quella che arriva al pian terreno. E abiti scomposti come se la donna fosse stata trascinata o si fosse trascinata per chiedere aiuto. E su questo una risposta potrebbe arrivare dagli accertamenti medico-legali.