Bernalda, terrorizza passanti con ascia e machete, arrestato

Le armi sequestrate dai carabinieri

Un uomo di 35 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dai carabinieri a Bernalda, con le accuse di porto ingiustificato di un'ascia e di un machete, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti la notte scorsa su corso Umberto, il viale principale del centro jonico, dopo alcune segnalazioni: l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, terrorizzava i passanti inveendo contro di loro e brandendo le due armi.

Dopo aver danneggiato i tavolini di un pub, il tunisino, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha abbandonato ascia e machete e si è allontanato, ma è stato rintracciato dai carabinieri.

Alla loro vista, l’uomo ha subito opposto resistenza ma è stato bloccato e tratto in arresto.

Al termine delle formalità di rito, il trentacinquenne, come disposto dall’autorità giudiziaria materana, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione mentre l’ascia ed il machete sono stati sequestrati.