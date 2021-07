Centrale Frido, parola al Tribunale delle Acque

Il torrente Frido

Sarà il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche a occuparsi della costruzione di un impianto idroelettrico da 987 KW da realizzarsi sul torrente Frido, in agro dei Comuni di San Severino Lucano, Chiaromonte e Viggianello. Lo ha affermato il Tar della Basilicata sentenziando la propria incompetenza, per difetto di giurisdizione, sul ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste WWF Italia, LIPU e Italia Nostra contro la delibera della Giunta regionale del 2020 con cui era stata disposta la proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato nel 2013.

Per i giudici amministrativi, sarebbe sempre il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a dover esaminare i provvedimenti presi dall’Amministrazione in questa materia e, nel caso in questione, la decisione regionale "è destinata ad incidere, in via diretta, tanto sul profilo delle modalità di utilizzazione e captazione di un corso d’acqua per la produzione di energia elettrica (in specie il torrente Frido), quanto su quello della corretta localizzazione del progettato impianto presso le sponde di tale fonte idrica".

Le associazioni ricorrenti potranno quindi proseguire la loro azione presso il nuovo giudice indicato.