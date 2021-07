Covid, domenica un solo nuovo positivo

Un momento di uno screening

Un positivo su appena 40 tamponi molecolari processati.

Il dato è riferito a domenica e risente, come di consueto, della giornata festiva.

Tredici i guariti mentre i ricoverati sono 15, due in più rispetto al giorno precedente.

Aumentano i casi a Bernalda: ci sono due nuovi positivi, per un totale complessivo di 42 persone.

Relativamente alle vaccinazioni nella giornata di domenica sono state effettuate 4.478 vaccinazioni.

A partire dalla campagna vaccinale sono 343.563 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (62,1%) e 237.759 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (43,0%) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 581.322 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).