Coronavirus, tre nuovi positivi

Tre nuovi casi in Basilicata

Tre i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata su un totale di 535 tamponi processati. Questi i dati dell'ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale Covid. I nuovi casi di positività riguardano cittadini residenti nel comune di Bernalda. Registrate anche 6 ulteriori guarigioni. Nessun decesso.

Da 8 giorni non ci sono vittime. Al momento sono 12 le persone ricoverate, 6 a Potenza e 6 a Matera, nessuno delle quali in terapia intensiva.

Variante Delta: arriveranno domani i primi risultati del sequenziamento su nuovi campioni sospetti.

Sul fronte vaccini, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.443 vaccinazioni per un totale complessivo di 508.075 dosi inoculate dall'inizio della campagna di immunizzazione. Sono 320.552 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (pari al 57,9% dei residenti) . 187.523 i lucani che hanno completato il ciclo vaccinale (33,9% del totale).