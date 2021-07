Coronavirus, in Basilicata 15 nuovi contagi

Le vaccinazioni a Potenza

Quindici i nuovi positivi in Basilicata nella giornata di mercoledì 7 luglio su 500 tamponi molecolari processati.

Sette i guariti, così come comunicato dalla Task force regionale.



Nella stessa giornata sono state effettuate 5.211 vaccinazioni. Complessivamente sono 312.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,4%) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,6%) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 481.448 su 553.256 residenti (dati portale Poste italiane).



A Potenza intanto nuovo cambio di sede per chi deve ricevere il vaccino.

Per le prime dosi ci saranno due punti di somministrazione diversi, in base alla fascia oraria di prenotazione: chi ha avuto un appuntamento fino alle 13 dovrà andare alle tende del Qatar; chi si è prenotato dalle 13 in poi e per tutto il pomeriggio dovrà invece presentarsi alla palestra di via Roma.

Secondo quanto riferito dall'Azienda Sanitaria di Potenza gli utenti sono già stati avvisati con un sms predisposto da Poste Italiane. Non mancano però le segnalazioni di chi non ha mai ricevuto alcuna comunicazione.

La somministrazione delle seconde dosi avverrà invece nelle palestra Mazzola di via Roma. Restano invariati giorno e orario già stabiliti.