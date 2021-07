Estorsioni a Trani, un melfitano tra gli arrestati

C'è anche un uomo di Melfi, tra i 14 arrestati in varie regioni con l'accusa di aver commesso estorsioni "a tappeto" ai danni degli operatori commerciali di Trani.

L'operazione chiamata "Medusa" è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha coordinato le indagini compiute dai carabinieri. Gli indagati - 6 in carcere e 8 ai domiciliari - dovranno rispondere di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni, armi e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività del gruppo criminale, a partire dall'aprile 2016