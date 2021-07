Coldiretti: fiori in piazza a Matera

Piante e fiori di lavanda, surfinia, vinche, rose, ibiscus, cuphea, viburnus lucido, gauria, eunibus, a Matera, in piazza Vittorio Veneto, accanto alla fontana ferdinandea, "per ricominciare insieme a vivaisti,

fiorai a colorare di verde e a respirare i profumi di essenze che possono aiutare a superare, con un po' di ottimismo, la crisi procurata dalla pandemia".

E' l'iniziativa ''Ripartiamo con un fiore'' promossa da Coldiretti in tutta Italia insieme all'Associazione floricoltori e fioristi italiani (Affi) . Un settore "colpito duramente dalle limitazioni imposte dalla

pandemia da coronavirus nella filiera delle cerimonie religiose, ricorrenze e matrimoni". Con la ripresa degli eventi, si riparte con fiducia.