Calcio a 5, al Cmb Matera arriva lo spagnolo Josete

Il centrale spagnolo Josete

Nuovo acquisto per il Signor Prestito CMB Matera che ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con il giocatore spagnolo Josè Manuel Fernandez Valor, per tutti Josete.

Josete è un centrale di 28 anni, originario di Alicante: nelle ultime cinque stagioni ha giocato in Francia nella D1 (la Serie A francese), dopo il triennio con il Nantes Metropole ha giocato con Orchies Pevele, nell'ultima stagione diventato Mouveaux Lille, dove è stato eletto miglior ultimo della stagione.

“La trattativa con il CMB - ha dichiarato Josete - è iniziata da più di un mese tra il mio procuratore e la società. Successivamente ho avuto il primo contatto con mister Lorenzo Nitti che mi ha illustrato la struttura della società. La prima cosa che mi ha spinto ad accettare l'offerta è stata sicuramente il progetto della società oltre alla struttura degli allenamenti che il mister mi ha spiegato. Sono consapevole che arrivo in una squadra con giocatori con molta esperienza e molta qualità e ho voglia di iniziare questa nuova avventura".



"Ho seguito il campionato del CMB e mi è piaciuto molto il modo di giocare della squadra - ha proseguito Josete - il CMB ha molti giocatori di qualità, ma il punto forte è stato sicuramente il lavoro di squadra. Credo che dobbiamo continuare con questo lavoro per la prossima stagione. I miei propositi sono quelli di raggiungere gli obiettivi fissati dalla società. Sono un giocatore a cui piace molto allenarsi e lavorare per la squadra. Mi aspetto una stagione piena di successi collettivi. Ho voglia di iniziare questa stagione e fare il mio debutto nella Serie A".