Matera punta a ospitare l'Eurovision Song Contest

C'è anche Matera tra le 17 città che hanno presentato la loro candidatura per ospitare l' Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà nel nostro Paese il prossimo anno.

Tra le candidature di maggior peso quelle di Roma, Torino, Bologna, Genova, Milano, Firenze e Trieste. Ma in lizza ci sono anche Jesolo, Acireale, Sanremo, Bertinoro di Romagna e Palazzolo Acreide oltre che Alessandria, Pesaro, Rimini e Viterbo.

Ora la Rai, in coordinamento con l'Ebu (European Broadcasting Union), dovrà valutare entro fine agosto le diverse proposte.

Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare.

L'Eurovision, che torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Måneskin nell'edizione 2021, si svolgerà a maggio 2022.