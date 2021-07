Nuovi scavi nell'area archeologica di Metaponto

L'area interessata dai nuovi scavi

Nuovi scavi archeologici nella città antica di Metaponto.

I saggi sono partiti lo scorso 28 giugno a opera della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera dell’Università degli studi della Basilicata.

Si tratta della parte più vicina alla costa antica dell'area urbana, identificata per la prima volta da Dinu Adamesteanu negli anni Sessanta del secolo scorso.

Le indagini attuali stanno mettendo in evidenza subito una serie di vani privati, ma anche diverse strutture pubbliche, tra le quali un complesso termale. Nella stessa area si è ripresa l'indagine di una basilica paleocristiana con annesso battistero.

Parallelamente sono state intraprese delle ricerche geomagnetiche e di “remote sensing”, con l'obiettivo di rilevare anomalie nel sottosuolo in aree adiacenti ai saggi archeologici.

Lo scavo si effettua su concessione del Ministero della Cultura in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la Direzione Regionale Musei della Basilicata.

Il progetto di ricerca è diretto dal professor Dimitris Roubis (Docente di Archeologia del Paesaggio e di Archeologia della Magna Grecia, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici) insieme alla professoressa Francesca Sogliani (Docente di Archeologia Cristiana e Medievale).