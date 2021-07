Natuzzi, primi sì alla modifica del piano industriale

Un lavoratore della Natuzzi

Non si esprimono ancora Filca, Fillea e Feneal, in attesa di confrontarsi con i lavoratori. Dopo le assemblee, si espongono Cobas e Usb,favorevoli a una variazione del piano industriale, purchè non ci siano esuberi, venga riaperta la contrattazione per tutti i siti produttivi e si limiti il ricorso alla cassa integrazione.



Nuova puntata delle vertenza Natuzzi, dopo la riunione della cabina di regia al Mise, lo scorso 5 luglio, quando l'azienda ha avanzato la sua proposta di modifica sul piano industriale sottoscritto nel 2018. Poche linee progettuali - dicono i sindacati confederali - in cui in sostanza la società ha individuato nello stabilimento di Graviscella ad Altamura il sito del progetto definito Fabbrica 4.0, destinato al perimetro salotto, abdicando alla produzione di poliuretano e legno prevista nel piano 2018.

L'azienda ha annunciato di voler richiedere preventivamente la cassa integrazione fino a febbraio 2022, ma non si sa - sostengono i sindacati - a quanti lavoratori verrebbe applicata. Paventato anche lo spostamento di 184 operai in formazione allo stabilimento di Santeramo Jesce 2. Si aggiungerebbero ai 460 lavoratori già in riqualificazione che pochi mesi fa erano stati indicati come possibili esuberi, scatenando la protesta dei sindacati. Nel piano industriale 2018, infatti, Natuzzi sottoscrisse l'impegno a mantenere tutti i dipendenti, quella clausola "esuberi zero" che le sigle temono possa essere violata e sulla quale non intendono negoziare.



Sono circa 500 i lucani che lavorano negli stabilimenti dell'azienda tra Puglia e Basilicata. La Natuzzi è presente a Matera, con una fabbrica a Jesce che impiega 250 persone e un polo logistico a La Martella con un centinaio di lavoratori.