Getto del peso paralimpico, Nicky Russo campione italiano con record

Dopo il bronzo conquistato agli europei di Bydgoszcz, in Polonia, nuova soddisfazione per Nicky Russo. Agli Assoluti di Concesio, l'atleta di Rionero in Vulture ha vinto la gara del getto del peso paralimpico F35 con la misura di 13,42 metri, nuovo record italiano. Russo ritocca di 2 cm il precedente primato che già gli apparteneva, fatto registrare lo scorso maggio a Bari. Per Russo, tesserato per la Atletica Virtus Lucca, resta accesa la speranza di una convocazione alle Paralimpiadi di Tokyo2020. Il verdetto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.Nicky Russo - che si allena al Campus di Macchia Romana a Potenza ed è seguito da Pierpaolo Zaccaro - potrebbe aggiungersi così a Donato Telesca , il campione di Pietragalla del sollevamento pesi già certo di una partecipazione ai Giochi.