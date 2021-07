Nuoto, Domenico Acerenza alle Olimpiadi di Tokyo

domenico acerenza

C'è anche Domenico Acerenza tra gli azzurri del nuoto che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, al via il prossimo 23 luglio. Il nuotatore di Sasso di Castalda, tesserato per le Fiamme Oro - Circolo Canottieri Napoli, è tra i 36 selezionati dal ct Cesare Butini per le competizioni in vasca. Sarà ai blocchi di partenza nei 1500 sl, le cui batterie sono previste per il pomeriggio del 30 luglio.



Acerenza è reduce dalla prima medaglia individuale internazionale, il bronzo nei 1500 sl agli europei di Budapest dello scorso maggio, competizione in cui ha vinto anche l'oro a squadre nella 5 km di fondo. Due settimane fa, il 26enne lucano è diventato campione italiano nella 10 km di fondo.