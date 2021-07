Il parco del Vulture si allarga

I laghi di Monticchio

Le frazioni Foggiano, Foggianello e San Giorgio, ma anche Monte Crugname e il bosco Frasca sono ora compresi nell'area del Parco naturale regionale del Vulture. Il consiglio comunale di Melfi ha deciso a maggioranza in tal senso. La delibera - fa sapere il sindaco Livio Valvano - è immediatamente esecutiva e non ha bisogno dell'approvazione di via Anzio.

Una mossa a tutela del territorio - si legge in una nota - scaturita dalle risultanze di uno studio affidato all'Universita' di Foggia, all'indomani del via libera che la Regione un anno fa aveva dato al progetto di una nuova cava proprio nell'area compresa tra il tratturo regio, vicino al quartiere Bicocca, e il fiume Ofanto.

L'ateneo pugliese ha confermato la valenza archeologica e naturalistica anche di quell'habitat che ora va protetto e valorizzato.