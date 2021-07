Rinascita Volley Lagonegro, arriva Marini

Edoardo Marini

La Rinascita Volley Lagonegro annuncia l'ingaggio di Edoardo Marini. Schiacciatore vicentino di 24 anni, 193 cm di altezza, Marini arriva dalla Valsugana Volley Padova, in Serie B.

"Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato ad accettare, tutti mi hanno parlato bene di Lagonegro - commenta Marini -. Lavorare con un tecnico come Barbiero non può essere che un'occasione da cogliere per me". Completato dunque il reparto. Gli schiacciatori biancorossi saranno Milan, Di Silvestre, Armenante e appunto Marini.



La Rinascita Volley Lagonegro inizierà a preparare la prossima stagione dopo ferragosto.