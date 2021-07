Diffamazione Berlusconi a Toninelli, udienza rinviata

Silvio Berlusconi

È stata rinviata al prossimo 7 dicembre l'udienza del procedimento per a carico di Silvio Berlusconi, in svolgimento a Potenza, con l'accusa di diffamazione ai danni dell'ex ministro dei 5 stelle Danilo Toninelli.

Il rinvio è stato disposto su richiesta dei difensori del cavaliere, gli avvocati Niccolò Ghedini e Savino Murro, per problemi di salute dell'ex premier.

I fatti al centro del fascicolo risalgono a marzo 2019, quando il Cavaliere, a Potenza per partecipare a una manifestazione a sostegno della candidatura di Vito Bardi a Presidente della Regione Basilicata, avrebbe dato sello "scemo" a Toninelli.