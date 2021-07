A2, incidente a Nemoli: morti due giovani

Lo schianto mortale sull'autostrada

Incidente stradale nelle prime ore di martedì 6 luglio nel tratto lucano della A2. Coinvolte due auto e un Tir. Morta una coppia di giovani che era a bordo di una Panda, lui 33 anni lei 24, entrambi pugliesi. Altre due persone che viaggiavano son loro sono state portate in codice rosso all'ospedale di Lagonegro. Feriti anche due occupanti dell'altra vettura, una Seat Cupra, dove c'erano anche due bambini sui seggiolini, rimasti illesi cosi' come gli autisti del mezzo pesante. Lo schianto è avvenuto in territorio di Nemoli. Il tratto è il chilometro 136, tra Lauria e Lagonegro. Lì sono in corso dei lavori, e dunque la circolazione è a doppio senso di marcia. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri. Attualmente il traffico nel tratto è su una sola corsia.