Luca Manfredi, Arminio e Boss Doms al LFF

Gli ospiti delle 22esima edizione del LFF

Il regista Luca Manfredi, l'artista Boss Doms e il poeta Franco Arminio arricchiscono il parterre di ospiti della 22esima edizione del Lucania Film Festival.

La rassegna, che si svolgerà dal 7 all’11 agosto al CineParco “Tilt” di Marconia di Pisticci, avrà come super ospite il regista Abel Ferrara.

In programma, oltre al consueto concorso per corti e lungometraggi provenienti da tutto il mondo, anche un omaggio a Dante Alighieri, Astor Piazzolla e Nino Manfredi.

Tra le novità di questa edizione, il Lucania Film Festival ha previsto lo spazio "Cinema bendato", in cui alcune opere saranno audio-raccontate dal vivo per il pubblico non vedente. L'accesso a quest'area sarà consentito anche ai normo vedenti, invitati a usare le bende per fruire delle opere in concorso.

Rai Cultura e Rai Scuola seguiranno le attività in cartellone per l’elevato contenuto del palinsesto.