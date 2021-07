Acqua, al Sud tanti sprechi e tariffe più care

La diga di Senise

Nel Mezzogiorno lo spreco di acqua è decisamente superiore rispetto al Nord del Paese.

Ma a gravare maggiormente sono anche i costi del servizio e, di conseguenza, le tariffe in bolletta per i cittadini.

Un'indagine curata dalla Svimez - in collaborazione con Utilitalia - dice che le perdite della rete idrica al Sud sono pari al 47% contro il 28% del Nord.

Ed è proprio l'efficientamento di distribuzione e manutenzione delle reti a determinare il risparmio in bolletta.

Nelle regioni settentrionali, infatti, solo il 7% delle famiglie si dice per nulla soddisfatto del servizio, contro il 21% nel Mezzogiorno.



Differenze anche nella forma di gestione: al Nord si è scelto soprattutto l'affidamento al grande soggetto industriale. La scelta della gestione diretta prevale, invece, tra le regioni del Sud, Basilicata compresa. Ma, spiega la Svimez, proprio dove si sono registrate le maggiori resistenze dei Comuni ad esternalizzare il servizio, vi sono minori investimenti e tariffe più alte.

Per riequilibrare il divario, servirebbe un investimento di almeno 3 miliardi da destinare alle imprese meridionali. La ricaduta sarebbe, questa la stima, pari a un incremento dello 0,3% del Pil italiano.

A beneficiarne maggiormente proprio il Mezzogiorno, che potrebbe incrementare il PIL locale dell'1,1%.