Tito, c'è poca acqua: il sindaco vieta l'irrigazione di orti e giardini

Il sindaco di Tito, Graziano Scavone

Risparmiare acqua. E' l'obiettivo di una ordinanza del sindaco di Tito, Graziano Scavone, in vigore da oggi fino al 30 settembre prossimo. Il provvedimento impone il divieto di prelievo e di utilizzo di acqua dall'acquedotto per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico-sanitario e in particolare per irrigare orti, giardini e prati; lavare aree di pertinenza, cortili e piazzali; lavare a casa veicoli, macchine ed attrezzature; riempire piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino.



La misura - ha spiegato il sindaco Scavone in una nota - è stata presa di concerto con Acquedotto Lucano per "mitigare il problema della carenza idrica e ripristinare il livello dei serbatoi".

"Nei prossimi giorni saranno effettuati controlli da parte degli operatori incaricati di Acquedotto Lucano, supportati dal personale della Polizia Locale, al fine di accertare usi impropri della risorsa idrica", ha concluso Scavone.