Bollette acqua, Acquedotto Lucano rinvia la scadenza

E' stato spostato dal 31 luglio 2021 al 16 agosto 2021 il termine per il pagamento delle bollette dell'acqua che verranno inviate nei prossimi giorni agli utenti lucani. Lo fa sapere Acquedotto Lucano in una nota."A causa di un ritardo nel recapito delle fatture - scrive AQL - le bollette potrebbero arrivare al domicilio degli utenti in prossimità della scadenza indicata nel documento stesso". Per questo la società ha deciso di dare ai cittadini la possibilità di pagare la bolletta con scadenza 31 luglio 2021 entro il 16 agosto, senza l'applicazione di interessi per ritardato pagamento.Il differimento, "è un atto dovuto nei confronti dei cittadini", ha detto l'amministratore unico di AQL, Alfonso Andretta.Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al numero verde 800 99 22 92, agli sportelli commerciali dislocati sul territorio e sul sito ufficiale di Acquedotto Lucano www.acquedottolucano.it