Potenza, carabinieri salvano anziana colta da malore

Un'auto dei carabinieri

Una donna di 82 anni, colpita da infarto, è stata salvata dai carabinieri, a Potenza. Il fatto è accaduto intorno alle 13. La signora tornava insieme al figlio da una visita al cimitero. All'altezza della chiesa di San Rocco, al momento di salire in auto, è caduta a terra. I militari, rientrando per fine servizio verso la caserma di via Appia, hanno notato la scena e si sono fermati per prestare aiuto. Il vicebrigadiere Roberto Falcone si è cimentato nelle manovre salvavita, mentre il collega Pino Tortora ha chiamato la centrale per velocizzare i soccorsi. In pochi minuti il 118 ha provveduto a portare l'anziana al Pronto Soccorso. Attualmente è ricoverata in cardiologia, ma le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento.