Estate in Basilicata, gli appuntamenti di luglio

salvagente



SABATO 17 LUGLIO



POTENZA - Parco Baden Powell - dalle 18.00 alle 23.00, MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA NEL PARCO, a cura Circolo culturale Gocce d'Autore.Fino al 18 luglio.



AVIGLIANO - Chiostro Palazzo di Città - ore 18.00 - Convegno TOMMASO CLAPS A 150 ANNI DALLA NASCITA.



DOMENICA 18 LUGLIO



POTENZA - Museo Archeologico Nazionale di Basilicata "Dinu Adamesteanu" ore 17.30 - seconda edizione del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "MELINA DOTI".



PIGNOLA - XXV edizione del PIGNOLA IN BLUES - Ore 21.00 - Ross Volta e Jack Dolce. Ore 22.00 Noreda and her Band.



MATERA - Borgo La Martella, area verde di via Vulture - ore 18.45 - Spettacolo per bambini dagli 8 anni IL DIARIO DI SOFIA della Compagnia Gommalacca Teatro di Potenza. Obbligatoria la prenotazione sul sito www.reteteatro41.it. Per informazioni: tel. 392 7431124, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; mail: reteteatro41@gmail.com.



MATERA - Corte di Palazzo Viceconte - ore 20.30 - Concerto del duo AMBROSI VENTURINI, nell'ambito della Stagione Concertistica dell'Associazione Matè e Solisti Lucani.



MARTEDI' 20 LUGLIO



PIGNOLA - Seconda serata della XXV edizione di PIGNOLA IN BLUES - ore 21 - T-Roosters Duo. Ore 22 - Andrea Braido Blues Rock Trio.



MERCOLEDI' 21 LUGLIO



POTENZA - Parco Baden Powell, Spazio ApertaMente - ore 19.00 - Presentazione libro "VEDO IL MONDO CON LE MANI" di Marco Rafaniello.



VENERDI' 23 LUGLIO



RIONERO IN VULTURE - Centro Visioni Urbane, via Fontana 61 - seconda edizione del OOPS BEER FESTIVAL, Festival della Birra Artigianale Lucana. Fino al 25 luglio.



SABATO 24 LUGLIO



MATERA - Galleria Gurrado, Via Duomo 5 - ore 18.00 - Inaugurazione MOSTRA LET THE GOOD TIMES ROLL di ALEJANDRO PEREYRA. Visitabile fino all'8 agosto. Orari: 10-13; 16-21. Per informazioni: rebisarte@gmail.com. Ingresso libero.















.