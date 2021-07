Brienza, anziana morta in casa: si indaga per omicidio

I rilievi dei carabinieri

Una donna di 80 anni di Brienza è stata ritrovata morta nella sua abitazione in Corso Umberto ai piedi di una scalinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che - a quanto si è sinora appreso- seguono la pista dell'omicidio. In corso i rilievi all'interno dell'abitazione. I militari stanno sentendo le persone a lei più vicine per ricostruire le ultime ore della donna.

La morte sarebbe avvenuta poco dopo le 7.30 di questa mattina.

A dare l'allarme, una badante di una signora che vive nello stesso stabile. E' stata lei a trovare il corpo della donna, al suo arrivo, intorno alle 8.30.



Il figlio, un uomo di 40 anni, era stato rintracciato in giro per il paese in apparente stato di shock.

Ora sarebbe all'ospedale di Villa d'Agri, piantonato dai Carabinieri. Sul caso, il pm Sarah Masecchia.



LE PRIME IMMAGINI DA BRIENZA