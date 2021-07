Matera, nuovi bus navetta da Ferrandina Scalo

Matera

Nuovi bus navetta dalla stazione di Ferrandina Scalo per raggiungere Matera. Al via da oggi il collegamento per i viaggiatori in arrivo in treno da Maratea. Gli orari di partenza sono in coincidenza con gli altri collegamenti già attivi. Il servizio è stato avviato grazie ad una gara bandita dall'Amministrazione comunale con fondi propri, per migliorare e aumentare i collegamenti in particolare nel periodo di maggiore afflusso di turisti.

A partire da giovedì, il servizio sarà ulteriormente incrementato con l'istituzione di quattro coppie di corse (andata e ritorno) per il collegamento da Ferrandina Scalo a Matera e quindi all'aeroporto di Bari-Palese.

"L'aumento delle possibilità di collegamenti – affermano il sindaco, Domenico Bennardi, e l'assessore alla Mobilità, Raffale Tantone -, rappresenta, da un lato, un servizio per quanti hanno già scelto la nostra città come destinazione delle proprie vacanze, dall'altro un fattore attrattivo per quanti devono ancora programmarle".