Modificate le norme della caccia al cinghiale

Cinghiali nelle colture

Sono state modificate dalla Giunta regionale le direttive per la caccia al cinghiale.

Per esercitarla basterà un'autocertificazione e non si dovrà più pagare la quota di 10 euro. C'è anche la possibilità di raddoppiare il numero massimo di persone per squadra.

La Regione ha accolto le osservazioni delle associazioni venatorie, vista l'utilità del servizio. La forte presenza di cinghiali sul territorio è causa di danni all'agricoltura e costituisce un pericolo per gli incidenti stradali.

Le domande per poter esercitare la caccia la cinghiale si potranno presentare fino al 30 agosto.